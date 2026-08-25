PSG: Luis Enrique puso en su lugar a la máxima estrella de su equipo

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PSG debutó en la Ligue 1 con un amargo empate 2-2 contra el Rennes el pasado fin de semana. Un empate que le supo a poco a Luis Enrique por el mal desempeño del equipo; en la rueda de prensa post-partido para enviarle un contundente mensaje a su máxima estrella.

Luis Enrique enfatizó tras el empate contra el Rennes que su equipo no ha ganado nada. Además, de repetir en ocasiones que el club no tiene crédito y lanzó un contundente mensaje contra Ousmane Dembélé que fue sustituido en la primera mitad de ese encuentro.

LE en rueda de prensa: "Así es el fútbol. El PSG no ha ganado nada, nada. No hay crédito para el París Saint-Germain. Si piensas en lo que has ganado, ya no ganarás nada... debes demostrar cada día en cada partido que estás listo. Debemos ganar siempre y para ganar siempre, debes salir de tu zona de confort".

Una dura crítica para la máxima figura del club que además de ganar las últimas dos UEFA Champions League; también se alzó con el Balón de Oro por una brillante actuación. Dembélé ya ha protagonizado situaciones parecidas en el pasado, pero el entrenador español lo encarrila.

PSG: ¿Podrá el equipo francés levantar la tercera UEFA Champions League consecutiva?

El PSG se perfila con la mejor opción para lograr la gesta europea gracias a un bloque muy compacto. La directiva reforzó exactamente con lo que necesitaba el plantel; consolidando un grupo de futbolistas que entienden a la perfección lo que Luis Enrique pretende en la cancha.

A pesar de la superioridad teórica del club francés, el camino no estará libre de obstáculos competitivos. Escuadras de máxima jerarquía como Arsenal o Bayern Múnich cuentan con argumentos sólidos para intentar frenar a los actuales dominadores del continente.

Cualquier rival que aspire a arrebatarle este prestigioso título al gigante galo tendrá que sufrir y pasarla realmente mal sobre el césped. El nivel de exigencia táctica y física que impone el técnico español convierte al equipo en un rival bastante difícil de superar.