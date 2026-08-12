Xavi Hernández asume la dirección técnica de la selección de Países Bajos

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La Real Federación Neerlandesa de Fútbol confirmó el acuerdo definitivo con Xavi Hernández para convertirse en el nuevo director técnico de la selección absoluta de Países Bajos. El exfutbolista y entrenador español firmó el contrato tras finalizar las negociaciones entre ambas partes, según reportes oficiales del organismo deportivo.

El segundo relevo a Ronald Koeman en su carrera

La llegada del estratega catalán al banquillo neerlandés establece un precedente singular en el fútbol profesional. Es la segunda oportunidad en la que Xavi Hernández reemplaza a Ronald Koeman en la dirección técnica de un equipo de elite.

La primera sustitución en el FC Barcelona

El primer episodio entre ambos entrenadores ocurrió en noviembre de 2021. Tras la destitución de Ronald Koeman como director técnico del FC Barcelona debido a la irregularidad en la liga española y en las competencias europeas, la junta directiva del club catalán gestionó la desvinculación de Xavi del club Al-Sadd para asumir el cargo. Durante su ciclo en la entidad azulgrana, el técnico español conquistó un título de Liga y una Supercopa de España.

El relevo internacional en agosto de 2026

La secuencia se reitera en agosto de 2026 a nivel de selecciones nacionales. Ronald Koeman concluyó su etapa al frente del equipo de Países Bajos, situación que llevó a los dirigentes de la federación a iniciar conversaciones directas con Xavi Hernández. Ambas partes alcanzaron un acuerdo total para que el técnico tome el liderazgo del proyecto deportivo para los próximos compromisos del calendario oficial.

Objetivos de la federación neerlandesa

El proyecto deportivo de la federación busca sostener la competitividad del equipo en la UEFA Nations League y asegurar la clasificación a los próximos torneos continentales y mundiales. La dirigencia evaluó la trayectoria del entrenador como una opción alineada con el perfil táctico histórico del combinado nacional.