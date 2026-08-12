Barcelona suma nueva alternativa por si Julián Álvarez no llega

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El Barcelona no deja de enfocarse en un objetivo en este mercado de fichajes. Se trata de Julián Álvarez, como un flamante refuerzo para la ofensiva de Hansi Flick.

Los esfuerzos siguen centrados en esta operación y en intentar cerrar la incorporación del argentino. Sin embargo, los días avanzan y en el alto mando ya han estado barajando alternativas por si lo de la 'araña' no pudiera llegar a buen puerto.

El Atlético de Madrid ha sido la gran piedra de tranca, por más que el propio jugador ha reconocido su deseo de vestir de azulgrana para la siguiente campaña.

Con el delantero ya incorporado a los entrenamientos colchoneros y habiendo informado a Diego Simeone su deseo de salir, el cuadro culé tiene nombres bajo carpetas.

¿Quién sería la alternativa de Barcelona a Julián Álvarez?

Desde el diario Sport se han hecho eco de una información compartida por 'Jijantes' y han puesto sobre la mesa el supuesto nombre que tiene en sus alternativas Deco como director deportivo de la oncena catalana.

"La dirección deportiva culé ya trabaja en otras alternativas. Una de ellas es Georges Mikautadze, delantero del Villarreal. Según explicó 'Jijantes', el Barça ya ha mantenido contactos con su entorno e incluso, tal y como afirman varios medios locales, el internacional georgiano habría dado el visto bueno a la posibilidad de fichar por el conjunto blaugrana", expresa una nota en el portal firmada por el redactor Sergi Castillo.

Y agregaron: "Su precio sería considerablemente superior. El Villarreal situaría sus pretensiones entre 60 y 65 millones de euros, una cantidad que el Barça considera más accesible que la inversión necesaria para hacerse con Julián, aunque también obligaría al club a realizar un esfuerzo económico importante".

Por los momentos, Julián Álvarez sigue en la primera línea y el deseo del jugador por vestirse con el Barcelona hacen que el club no baje aún los brazos por obtener sus servicios.