El Real Madrid se mide cara a cara contra Jon Aramburu y Yangel Herrera

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de la Liga Española se apodera nuevamente del calendario este miércoles 26 de agosto, fecha en la que el Real Madrid y la Real Sociedad se verán las caras sobre el césped del Estadio Santiago Bernabéu.

El compromiso corresponde originalmente a la primera jornada del campeonato doméstico, el cual debió ser aplazado debido a la masiva participación de futbolistas de la "Casa Blanca" en la pasada cita mundialista (medida que también modificó los estrenos de partidos como Barcelona-Athletic, Valencia-Betis y Celta-Osasuna).

El conjunto merengue llega a esta cita tras conseguir una agónica victoria in-extremis frente al Espanyol en su debut oficial en el torneo. Los dirigidos por José Mourinho pretenden dejar atrás las dudas del arranque y regalarle una alegría a su afición, mostrando mayor solidez y el rodaje táctico que exige el escudo madridista.

Por su parte, el cuadro donostiarra arriba a la capital española con sed de revancha tras tropezar por la mínima ante el Real Betis en la jornada anterior. Los vascos saben que dar el batacazo en Chamartín significaría un golpe anímico monumental en este inicio de temporada.

Protagonismo Vinotinto en el Bernabéu

Los focos del balompié sudamericano y de la afición criolla tendrán un punto de atención ineludible en el planteamiento de la escuadra visitante. En el esquema de la Real Sociedad se espera la presencia de dos indiscutibles de la selección de Venezuela: Jon Aramburu y Yangel Herrera.

Tanto el defensor como el mediocampista se han consolidado como piezas fundamentales en el once titular txuri-urdin. La hinchada confía en su jerarquía, despliegue físico y visión de juego para marcar la diferencia y contener el poderío ofensivo merengue en una de las plazas más difíciles del mundo.

Las cartas están sobre la mesa para una noche de fútbol vibrante, donde la estrategia de Mourinho y el talento visitante prometen un gran espectáculo.