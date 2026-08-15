Jon Aramburu se luce con este golazo ante el Chelsea

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El lateral de la selección nacional de Venezuela, Jon Aramburu, continúa demostrando que se encuentra en un estado de forma excepcional de cara al arranque del nuevo curso en el fútbol español.

El "Búfalo" fue protagonista estelar en el compromiso amistoso disputado ante el Chelsea, donde la Real Sociedad se midió en un exigente examen de preparación frente al conjunto inglés dirigido por Xabi Alonso.

Pese a que el marcador final reflejó una victoria por 3-1 a favor de la escuadra británica, el desempeño colectivo e individual de Aramburu dejó sensaciones sumamente positivas en el entorno del club vasco.

El carrilero Vinotinto fue incluido en el once inicial y completó los 90 minutos sobre el césped, exhibiendo un despliegue físico notable, seguridad en los duelos defensivos y una vocación ofensiva que coronó con un auténtico golazo.

Con la mira puesta en LaLiga

Cabe destacar, que la presencia criolla en el equipo "txuri-urdin" tuvo doble protagonismo. Su compatriota y compañero de selección, Yangel Herrera, también formó parte del once estelar, disputando 63 minutos de alta intensidad en la zona medular antes de ser sustituido.

Con actuaciones de este calibre, el "Búfalo" Aramburu sigue dando pasos firmes para consolidarse como una pieza fundamental en los esquemas de la Real Sociedad, perfilándose de la mejor manera para arrancar la temporada oficial de la Liga Española con la confianza a tope y el olfato goleador encendido.