¡Directo a la Vinotinto! Kevin Kelsy sigue brillando con Portland Timbers

Suscríbete a nuestros canales

El idilio con el gol de Kevin Kelsy en el fútbol norteamericano no se detiene. El delantero y referente de la nueva generación de la Vinotinto volvió a ser protagonista absoluto con los Portland Timbers, firmando una actuación consagratoria en la victoria por 3-1 frente al Club Tijuana en la Leagues Cup.

El joven atacante venezolano se erigió como la gran figura del compromiso al comandar el triunfo de su equipo con una anotación y una asistencia, demostrando un repertorio técnico y una madurez futbolística que ilusionan a toda la afición y al cuerpo técnico de la selección nacional, encabezado por Oswaldo Vizcarrondo.

La Absoluta de Venezuela aún debe identificar al encargado de tomar la batuta cuando Salomón Rondón decida retirarse y sin dudas, nombres como Kelsy, Jesús Ramírez o Jhonder Cádiz parten como los principales candidatos.

Consistencia goleadora

Con este nuevo tanto, Kelsy eleva sus registros a 10 goles y tres asistencias en 20 partidos disputados en la presente temporada entre todas las competiciones (MLS y Leagues Cup), confirmando su peso específico en el esquema de los Timbers.

Cabe destacar, que con su nueva anotación ya superó los registros conseguidos en la pasada campaña, donde acumuló nueve tantos y dos pases de gol en 41 partidos.

El gran momento del artillero criollo refuerza las expectativas de cara a los próximos retos internacionales de la selección venezolana, consolidándolo como una de las cartas más peligrosas y en mejor estado de forma en el extranjero.