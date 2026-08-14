Mundialista de la Vinotinto Sub-17 da el salto al fútbol español

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El fútbol venezolano celebra un nuevo hito en la exportación de talento joven. El prometedor lateral Román Davis ha sido anunciado oficialmente como nuevo jugador del Valencia CF, dando un paso crucial en su carrera profesional tras destacar en el balompié nacional.

"Estar aquí es un sueño, la verdad es que siempre había esperado esta oportunidad, y llegar de parte del Valencia fue una locura, una cosa increíble. Quiero aprovechar todo lo que me brinda el club, el apoyo, las instalaciones, y darle lo mejor a ellos también", expresó el defensor.

Además, también dio un repaso sobre su corta trayectoria, "He pasado por la selección sub-15, sub-17, sub-20 de Venezuela, gracias a Dios. También he jugado en el Deportivo Miranda y en Universidad Central de Venezuela".

Camino de crecimiento internacional

Román Davis, quien viene de realizar una destacada actuación como mundialista sub-17, llega al club valencianista en condición de préstamo con opción a compra.

En esta etapa inicial, el jugador se integrará al equipo filial, donde buscará adaptarse a las exigencias tácticas y competitivas del fútbol español, un entorno ideal para consolidar sus condiciones técnicas y físicas.

Cabe destacar que, hace apenas unos meses, realizó pruebas con el Dinamo de Kiev en Ucrania, demostrando su determinación por trascender fronteras y alcanzar la élite europea.

Desde el UCV FC, institución que ha sido testigo de su formación y evolución, han expresado su orgullo por este movimiento, enviándole los mejores deseos en esta nueva y desafiante etapa.