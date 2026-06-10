Jon Aramburu se disculpa con los aficionados de la Vinotinto

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La victoria de Venezuela ante Irak dejó varias conclusiones importante. Al finalizar el encuentro, el joven defensor Jon Aramburu se detuvo en la zona mixta para enviar un mensaje directo a la hinchada, marcando una postura clara sobre el presente de la Vinotinto.

El "Búfalo", consciente de los altibajos que ha vivido el equipo nacional recientemente, no rehuyó a la responsabilidad. Con un tono sereno pero firme, reconoció el sentimiento de frustración que ha experimentado el seguidor venezolano ante los resultados adversos en las Eliminatorias Sudamericanas.

"Entendemos la decepción que nosotros mismos le dimos al fanático. Es complicado, pero poco a poco nosotros tenemos la labor de hacer que vuelvan a creer en nosotros", confesó el lateral derecho de la Real Sociedad.

Llamado a la unión

Para Jon Aramburu, el vínculo con la grada es un activo innegociable que debe ser reconstruido desde el césped. El defensor enfatizó que el apoyo recibido en los momentos más difíciles no ha pasado desapercibido para el vestuario.

"Cuando lo necesitamos, ellos estuvieron; ahora nos toca a nosotros, los jugadores, dar el paso adelante", afirmó, dejando claro que el compromiso por la camiseta trasciende el resultado inmediato y se enfoca en la consistencia que exige el nuevo ciclo.

Con declaraciones de este calibre, el Vinotinto se consolida como un referente técnico en la banda y como un líder emocional dentro de un grupo que busca transformar su mentalidad y reencontrarse con su mejor versión de cara a los próximos retos internacionales.