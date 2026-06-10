Vizcarrondo tras la victoria ante Irak: "Queremos que se acostumbren a ganar"

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Tras la victoria ante Irak en el cierre de la fecha FIFA, Oswaldo Vizcarrondo, hizo un balance del rendimiento del equipo en la zona mixta, destacando la transición hacia un modelo de juego más valiente y propositivo.

Para el técnico, el rendimiento exhibido en los últimos compromisos es un síntoma de madurez colectiva. "Es muy esperanzador lo que conseguimos en estos dos partidos. Se planteó de una manera muy seria; esto nos da una base para seguir creciendo y, más adelante, esperamos generar muchas más victorias".

Asimismo, hizo énfasis en que la adopción de una propuesta ofensiva conlleva una cuota de incertidumbre necesaria: "Cuando quieres implementar un estilo de juego como el que estamos intentando, asumir riesgos es parte fundamental de este modelo".

El ascenso de Luis Balbo

Durante su intervención, el asistente técnico también tuvo palabras de elogio para Luis Balbo, una de las piezas que está ganando protagonismo; "es un jugador con una proyección enorme y un gran presente. Cuaja a la perfección con lo que queremos", afirmó.

Vizcarrondo resaltó que la valoración sobre Balbo va más allá de su capacidad técnica: "Estamos contentos no solo con su fase ofensiva, sino con su capacidad de imponerse y su agresividad. Ojalá que en su club le den muchas más oportunidades para demostrar su talento".

La clave es la regularidad

De cara al futuro inmediato, el mensaje desde el cuerpo técnico es que el trabajo debe traducirse en resultados sostenidos. Consciente de la exigencia que imponen las próximas Eliminatorias, Vizcarrondo fue enfático en la necesidad de consolidar el proceso.

"El discurso se diluye si no hay resultados. Espero que esto nos sirva para consolidarnos, pero esto es una consecución de esfuerzos y rendimiento que debemos sostener en el tiempo", analizó.

Por otro lado, cerró con una máxima que busca permear en todo el plantel Vinotinto: "La Eliminatoria se trata precisamente de eso: ser regular durante un largo periodo. Queremos que los jugadores se acostumbren a ganar".