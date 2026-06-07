Vizcarrondo manda fuerte mensaje a la Vinotinto: "Tenemos que pasar de nivel"

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Tras finalizar el amistoso frente a Turquía, el seleccionador nacional, Oswaldo Vizcarrondo, no se guardó nada en la rueda de prensa post-partido.

Lejos de conformarse con el desempeño del equipo, el estratega fue contundente al analizar los aspectos que aún deben ajustar para consolidar la idea de juego que busca implantar en la Vinotinto.

Uno de los puntos centrales de la charla de Vizcarrondo fue la intención táctica dentro del campo. El técnico enfatizó que el equipo debe abandonar la zona de confort en la toma de decisiones.

"Uno de los comportamientos que le transmitimos a los jugadores es que la primera intención debe ser ir hacia adelante, verticalizar. Muchas veces hicimos un pase de seguridad y no es lo que pedimos", afirmó.

Busca cambiar la mentalidad Vinotinto

Para Oswaldo Vizcarrondo, el objetivo del combinado nacional va mucho más allá de simplemente estar a la altura de los rivales: "Yo no hablo de competir, tenemos que pasar de nivel. Tenemos muchas cosas a mejorar, es verdad, pero queremos incorporar un chip ganador".

Por otro lado, el seleccionador también dedicó un espacio para analizar el rendimiento individual, específicamente sobre Gleiker Mendoza. Invitó al jugador a diversificar su juego para convertirse en una herramienta más impredecible en el ataque.

"Debe sumar más cosas a su repertorio y no quedarse solo con la opción de partir desde afuera e ir hacia adentro para patear. Debe buscar otras oportunidades a partir de combinaciones y caer en espacios distintos a las bandas", aseguró.

Con este mensaje, el cuerpo técnico deja claro que el trabajo apenas comienza y que la evolución de los talentos jóvenes será clave para elevar el techo competitivo de la selección en los próximos retos.