Oswaldo Vizcarrondo habla sobre el sentido de pertenencia en la Vinotinto

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Oswaldo Vizcarrondo no se guardó nada en la rueda de prensa previa al amistoso contra Turquía. Con la mirada puesta en fortalecer la identidad de la Vinotinto, el técnico fue contundente al establecer los pilares sobre los que pretende edificar su ciclo: sentido de pertenencia y liderazgo innegociable.

El "Patrón" aprovechó el espacio para enviar un mensaje directo a sus dirigidos, subrayando que la selección no es un lugar para la comodidad, sino un espacio de entrega total.

"No concibo que prioricen una situación del club por encima del país. Quiero fijar una línea, priorizar el patriotismo, que vengan aquí no solo por lo financiero, sino porque quieran superarse", sentenció el estratega.

Sus palabras dejan claro que, para el seleccionador, el compromiso con los colores nacionales no admite ambigüedades ni segundas opciones.

Liderazgo en el vestuario

Más allá de la cuestión emocional, Oswaldo Vizcarrondo hizo énfasis en la necesidad de estructurar el camerino. Consciente de que dirige a un grupo de jóvenes promesas, destacó que el éxito colectivo pasa por la jerarquía interna.

"Necesitamos gente que lleve a los más jóvenes, es un grupo joven. Necesitamos tipos que se impongan en el vestuario, que hagan respetar las reglas del funcionamiento colectivo. Que haya una línea, que haya un ejemplo", añadió.

Con estas declaraciones, busca trasladar el carácter que lo definió como jugador a una nueva generación que, bajo su mando, deberá equilibrar el talento técnico con una conducta ejemplar.

El enfrentamiento ante Turquía servirá como el primer gran termómetro para medir si el mensaje del ex zaguero criollo ha calado profundamente en el corazón de sus jugadores.