La Vinotinto: Conoce a los candidatos para tomar el lugar de Jefferson Savarino

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La convocatoria de la Vinotinto para la fecha FIFA llega marcada por la ausencia de Jefferson Savarino. Tras una decisión técnica fundamentada en factores disciplinarios, entre ellos la pelea con Salomón Rondón y una aparente falta de compromiso en los últimos ciclos, el extremo no formará parte del equipo nacional.

Ante esta vacante, Oswaldo Vizcarrondo ha iniciado un proceso de evaluación para determinar quién será el encargado de asumir la responsabilidad creativa en el frente de ataque.

Los candidatos al relevo

El seleccionador criollo maneja una baraja de opciones con diferentes perfiles tácticos, pero con un objetivo común: inyectar energía y verticalidad al equipo nacional.

David Martínez: El jugador de LAFC se perfila como la opción de mayor proyección internacional. Su capacidad para desequilibrar en el último tercio de cancha lo convierte en un sustituto natural para las funciones ofensivas que venía desempeñando Savarino.

Edson Tortolero: Un futbolista que aporta experiencia en el frente de ataque y una capacidad probada de cara a puerta. En la actual temporada con Carabobo FC registra 10 goles en 25 partidos disputados.

Ender Echenique: Se presenta como una alternativa de desborde y profundidad. Su frescura física y sacrificio ofrecen al cuerpo técnico una variante táctica necesaria ante equipos que repliegan líneas.

Wikelman Carmona: Con un perfil técnico destacado, aporta pausa y visión de juego. Tiene la polivalencia para jugar tanto en bandas como en posiciones interiores, siendo capaz de adaptarse a las exigencias tácticas que requiera el estratega durante los partidos.

Mensaje de exigencia

La ausencia de Jefferson Savarino envía un mensaje claro desde la dirección técnica. La disciplina y el compromiso innegociable con el grupo son pilares fundamentales de esta nueva era.

Oswaldo Vizcarrondo ha sido enfático en que la camiseta de la selección exige una entrega absoluta, y esta fecha FIFA será la oportunidad para que el relevo generacional demuestre que está preparado para dar un paso al frente en el camino hacia los objetivos del combinado nacional.