Conoce el calendario de la Vinotinto para esta fecha FIFA

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La Vinotinto Absoluta, bajo la dirección técnica de Oswaldo Vizcarrondo, se prepara para una exigente doble fecha FIFA en Estados Unidos.

El combinado tricolor, que transita por un proceso de renovación y consolidación de juego, se medirá ante Turquía e Irak, dos selecciones que han logrado su clasificación a la Copa del Mundo 2026.

Estos encuentros representan una oportunidad única para el cuerpo técnico venezolano. Al enfrentarse a rivales de talante mundialista, podrán evaluar su rendimiento real ante oponentes de alta competencia, permitiendo ajustar piezas y profundizar en el funcionamiento colectivo del plantel de cara a los compromisos oficiales.

Cronograma de partidos

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y la CONMEBOL ha confirmado los horarios para estos dos compromisos internacionales de la selección nacional:

Venezuela vs Turquía

Fecha: 6 de junio

Hora: 6:00 PM (hora de Venezuela)

Sede: Inter Miami CF Stadium (Florida)

Venezuela vs Irak

Fecha: 9 de junio

Hora: 9:00 PM (hora de Venezuela)

Sede: SeatGeek Stadium (Chicago)

Esta gira norteamericana servirá como banco de pruebas táctico y también como una vitrina para los 27 jugadores convocados, entre quienes destacan regresos importantes y la incorporación de jóvenes talentos que buscan ganarse un lugar definitivo en el proceso.

La fanaticada venezolana en Estados Unidos se prepara para arropar al equipo en estos duelos que prometen ser intensos y determinantes para medir el estado actual del proyecto Vinotinto, además de ser las primeras pruebas de "fuego" para Oswaldo Vizcarrondo.