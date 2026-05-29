Este vinotinto en Europa elevó su precio a una cifra millonaria

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La temporada 2025-26 dejó buenas sensaciones para varios representantes de Venezuela en el fútbol europeo. Hoy toca hablar de uno de los efectivos de la Vinotinto que elevó su estatus en el 'Viejo Continente'.

Se trata de Luis Balbo, el lateral que forma parte de la Fiorentina en Italia y que pudo incrementar su valor de mercado durante el último tiempo.

El defensor inició la campaña jugando en las divisiones inferiores del club, pero a base de buenas actuaciones pudo ganarse los llamados constantes de la primera unidad de la institución.

Tanto fue el esfuerzo del lateral, que llegó a disputar hasta seis compromisos en la primera división italiana (Serie A) y uno en la Copa Italia.

¿Cuál es el nuevo valor de este vinotinto?

El incremento del jugador se pudo observar en el portal de Transfermarkt, reconocido por su seguimiento a futbolistas del fútbol internacional y sus respectivos precios.

Según el portal, el defensor pasó de una referencia en su precio de 500mil euros a un nuevo valor de 3 millones de euros. Para eso fue clave varios de sus logros en la campaña.

Por ejemplo, en el curso pudo coronarse como campeón del 'Campionato Primavera' en las inferiores del club, así como pudo debutar en la Serie A, en Coppa Italia y en la Conference League.

No obstante, en toda esa progresión Luis Balbo también pudo tomar mejor proyección como vinotinto, siendo un llamado habitual con el técnico Oswaldo Vizcarrondo.