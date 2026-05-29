Números que rodean a la inédita final de la Champions League entre PSG y Arsenal

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La mesa está servida para uno de los evento más prestigioso del fútbol europeo. La gran final de la UEFA Champions League 2026 paralizará al planeta entero con una batalla indédita entre el Paris Saint-Germain (PSG), defensor del título y el Arsenal que busca de una vez por toda dar un golpe histórico.

Este partido no trata solo de levantar la mítica "Orejona", sino de escribir con letras doradas el capítulo definitivo de una temporada que ha exigido la perfección absoluta tanto en lo táctico como en lo físico para estos dos clubes. En esta nota te dejamos algunos datos que redean a un partido que no es tradicional.

Datos históricos y de la gran final:

5 títulos en el banquillo: El italiano Carlo Ancelotti (actual seleccionador de Brasil) se mantiene como el técnico más ganador en la historia del torneo con 5 coronas (3 con el Real Madrid y 2 con el Milan). En esta final, Luis Enrique Martínez busca su tercera Orejona (ganó una con el Barcelona y otra con el PSG), mientras que Mikel Arteta persigue la primera de su carrera.

4 goles decisivos: Cristiano Ronaldo ostenta el récord de más goles anotados en finales de Champions League , habiendo marcado un total de 4 tantos divididos entre sus etapas con el Real Madrid y el Manchester United.

La mayor goleada (5-0): El París Saint-Germain mantiene el registro de la mayor diferencia en una final tras vencer 5-0 al Inter de Milán el pasado 31 de mayo de 2025.

6 coronas en la cancha: Luka Modric y Dani Carvajal, ambos con el Real Madrid, son los futbolistas que más veces han conquistado este trofeo en la era moderna.

7,5 kilogramos de plata: De acuerdo con datos oficiales de la UEFA, el trofeo de la Liga de Campeones mide 73,5 centímetros, pesa 7,5 kg y requirió un total de 340 horas de diseño para su confección.

11 finales por penaltis: En toda la historia de la competición, 11 finales se han definido desde los once pasos. La más reciente ocurrió en la temporada 2015-2016, cuando el Real Madrid venció 5-3 al Atlético de Madrid en San Siro tras empatar 1-1.

12 años sin prórroga: Desde la temporada 2013-2014, ninguna final de Champions se ha resuelto en el tiempo extra. La última fue el triunfo 4-1 del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid en Lisboa. Solo otras cuatro finales se definieron en prórroga en toda la historia (1958, 1968, 1970 y 1992).

Los protagonistas de la presente edición: