UEFA - Champions League 2025-2026

PSG y Arsenal definen al nuevo rey de Europa en la final de la Champions

Te contamos la previa del duelo PSG vs Arsenal, que se enfrentarán en el estadio Puskás Arena el próximo sábado 30 de mayo a las 12:00 horas. Daniel Siebert será el árbitro del partido.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 27 de mayo de 2026 a las 09:30 am
PSG y los Gunners se enfrentarán el próximo sábado 30 de mayo. Ambos equipos se jugarán su chance de ser campeón de la Champions desde las 12:00 horas en el estadio Puskás Arena.

La primera final de la UEFA Champions League entre un club inglés y uno francés también tendrá un inédito duelo español en los bancos: Mikel Arteta frente a Luis Enrique.

Así llega PSG a la final

Paris Saint-Germain buscará conquistar su segunda Orejona consecutiva tras haberse consagrado campeón en la temporada 2024/25. De lograrlo, se convertiría en el primer bicampeón del certamen desde la histórica racha del Real Madrid entre 2016 y 2018.

Además, el PSG se convirtió en el primer club francés en disputar tres finales de la máxima competición europea. En la edición 2019/20 cayó ante Bayern Munich, mientras que en la temporada 2024/25 goleó 5-0 al Inter para conquistar su primera Orejona bajo la conducción de Luis Enrique.

Les Parisiens alcanzaron esta instancia luego de eliminar al Bayern Munich en semifinales con un global de 6-5, tras imponerse en la ida y empatar en la vuelta.

Así llega Arsenal a la final

Arsenal intentará conquistar la Champions League por primera vez en su historia y volverá a disputar una final del torneo dos décadas después de la derrota ante Barcelona en 2006.

En semifinales, los Gunners igualaron 1-1 en la ida frente al Atlético de Madrid y sellaron su clasificación con una victoria por 1-0 en la revancha.

El conjunto inglés llega como el equipo más sólido del certamen: es el único invicto de la competencia, con un balance de 11 victorias y 3 empates. Además, fue el club que más puntos sumó (36) y lidera las estadísticas defensivas, con apenas seis goles recibidos y nueve vallas invictas.

Historial entre Arsenal y PSG

Se enfrentaron en cinco ocasiones por la UEFA Champions League, con una leve ventaja para el conjunto parisino: dos victorias, dos empates y una derrota.

El antecedente más reciente se remonta al 7 de mayo de 2025, cuando PSG se impuso 2-1 en las semifinales de la edición 2024/25.

El árbitro designado para el encuentro es Daniel Siebert.

Los resultados de PSG en partidos de la Champions
  • Fase de Liga: PSG 4 vs Atalanta 0 (17 de septiembre de 2025)
  • Fase de Liga: Barcelona 1 vs PSG 2 (1 de octubre de 2025)
  • Fase de Liga: Bayer Leverkusen 2 vs PSG 7 (21 de octubre de 2025)
  • Fase de Liga: PSG 1 vs Bayern Múnich 2 (4 de noviembre de 2025)
  • Fase de Liga: PSG 5 vs Tottenham 3 (26 de noviembre de 2025)
  • Fase de Liga: Athletic Bilbao 0 vs PSG 0 (10 de diciembre de 2025)
  • Fase de Liga: Sporting Lisboa 2 vs PSG 1 (20 de enero)
  • Fase de Liga: PSG 1 vs Newcastle United 1 (28 de enero)
  • Play-offs: Mónaco 2 vs PSG 3 (17 de febrero)
  • Play-offs: PSG 2 vs Mónaco 2 (25 de febrero)
  • Octavos de Final: PSG 5 vs Chelsea 2 (11 de marzo)
  • Octavos de Final: Chelsea 0 vs PSG 3 (17 de marzo)
  • Cuartos de Final: PSG 2 vs Liverpool 0 (8 de abril)
  • Cuartos de Final: Liverpool 0 vs PSG 2 (14 de abril)
  • Semifinales: PSG 5 vs Bayern Múnich 4 (28 de abril)
  • Semifinales: Bayern Múnich 1 vs PSG 1 (6 de mayo)
Los resultados de Arsenal en partidos de la Champions
  • Fase de Liga: Athletic Bilbao 0 vs Arsenal 2 (16 de septiembre de 2025)
  • Fase de Liga: Arsenal 2 vs Olympiacos 0 (1 de octubre de 2025)
  • Fase de Liga: Arsenal 4 vs Atlético de Madrid 0 (21 de octubre de 2025)
  • Fase de Liga: Slavia Praga 0 vs Arsenal 3 (4 de noviembre de 2025)
  • Fase de Liga: Arsenal 3 vs Bayern Múnich 1 (26 de noviembre de 2025)
  • Fase de Liga: Club Brugge 0 vs Arsenal 3 (10 de diciembre de 2025)
  • Fase de Liga: Inter 1 vs Arsenal 3 (20 de enero)
  • Fase de Liga: Arsenal 3 vs Kairat Almaty 2 (28 de enero)
  • Octavos de Final: Bayer Leverkusen 1 vs Arsenal 1 (11 de marzo)
  • Octavos de Final: Arsenal 2 vs Bayer Leverkusen 0 (17 de marzo)
  • Cuartos de Final: Sporting Lisboa 0 vs Arsenal 1 (7 de abril)
  • Cuartos de Final: Arsenal 0 vs Sporting Lisboa 0 (15 de abril)
  • Semifinales: Atlético de Madrid 1 vs Arsenal 1 (29 de abril)
  • Semifinales: Arsenal 1 vs Atlético de Madrid 0 (5 de mayo)
Horario PSG y Arsenal, según país
  • Argentina: 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas

