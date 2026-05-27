PSG y Arsenal definen al nuevo rey de Europa en la final de la Champions

PSG y los Gunners se enfrentarán el próximo sábado 30 de mayo. Ambos equipos se jugarán su chance de ser campeón de la Champions desde las 12:00 horas en el estadio Puskás Arena.
La primera final de la UEFA Champions League entre un club inglés y uno francés también tendrá un inédito duelo español en los bancos: Mikel Arteta frente a Luis Enrique.
Así llega PSG a la final
Paris Saint-Germain buscará conquistar su segunda Orejona consecutiva tras haberse consagrado campeón en la temporada 2024/25. De lograrlo, se convertiría en el primer bicampeón del certamen desde la histórica racha del Real Madrid entre 2016 y 2018.
Además, el PSG se convirtió en el primer club francés en disputar tres finales de la máxima competición europea. En la edición 2019/20 cayó ante Bayern Munich, mientras que en la temporada 2024/25 goleó 5-0 al Inter para conquistar su primera Orejona bajo la conducción de Luis Enrique.
Les Parisiens alcanzaron esta instancia luego de eliminar al Bayern Munich en semifinales con un global de 6-5, tras imponerse en la ida y empatar en la vuelta.
Así llega Arsenal a la final
Arsenal intentará conquistar la Champions League por primera vez en su historia y volverá a disputar una final del torneo dos décadas después de la derrota ante Barcelona en 2006.
En semifinales, los Gunners igualaron 1-1 en la ida frente al Atlético de Madrid y sellaron su clasificación con una victoria por 1-0 en la revancha.
El conjunto inglés llega como el equipo más sólido del certamen: es el único invicto de la competencia, con un balance de 11 victorias y 3 empates. Además, fue el club que más puntos sumó (36) y lidera las estadísticas defensivas, con apenas seis goles recibidos y nueve vallas invictas.
Historial entre Arsenal y PSG
Se enfrentaron en cinco ocasiones por la UEFA Champions League, con una leve ventaja para el conjunto parisino: dos victorias, dos empates y una derrota.
El antecedente más reciente se remonta al 7 de mayo de 2025, cuando PSG se impuso 2-1 en las semifinales de la edición 2024/25.
El árbitro designado para el encuentro es Daniel Siebert.
Los resultados de PSG en partidos de la Champions
- Fase de Liga: PSG 4 vs Atalanta 0 (17 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Barcelona 1 vs PSG 2 (1 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Bayer Leverkusen 2 vs PSG 7 (21 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: PSG 1 vs Bayern Múnich 2 (4 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: PSG 5 vs Tottenham 3 (26 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Athletic Bilbao 0 vs PSG 0 (10 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Sporting Lisboa 2 vs PSG 1 (20 de enero)
- Fase de Liga: PSG 1 vs Newcastle United 1 (28 de enero)
- Play-offs: Mónaco 2 vs PSG 3 (17 de febrero)
- Play-offs: PSG 2 vs Mónaco 2 (25 de febrero)
- Octavos de Final: PSG 5 vs Chelsea 2 (11 de marzo)
- Octavos de Final: Chelsea 0 vs PSG 3 (17 de marzo)
- Cuartos de Final: PSG 2 vs Liverpool 0 (8 de abril)
- Cuartos de Final: Liverpool 0 vs PSG 2 (14 de abril)
- Semifinales: PSG 5 vs Bayern Múnich 4 (28 de abril)
- Semifinales: Bayern Múnich 1 vs PSG 1 (6 de mayo)
Los resultados de Arsenal en partidos de la Champions
- Fase de Liga: Athletic Bilbao 0 vs Arsenal 2 (16 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Arsenal 2 vs Olympiacos 0 (1 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Arsenal 4 vs Atlético de Madrid 0 (21 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Slavia Praga 0 vs Arsenal 3 (4 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Arsenal 3 vs Bayern Múnich 1 (26 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Club Brugge 0 vs Arsenal 3 (10 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Inter 1 vs Arsenal 3 (20 de enero)
- Fase de Liga: Arsenal 3 vs Kairat Almaty 2 (28 de enero)
- Octavos de Final: Bayer Leverkusen 1 vs Arsenal 1 (11 de marzo)
- Octavos de Final: Arsenal 2 vs Bayer Leverkusen 0 (17 de marzo)
- Cuartos de Final: Sporting Lisboa 0 vs Arsenal 1 (7 de abril)
- Cuartos de Final: Arsenal 0 vs Sporting Lisboa 0 (15 de abril)
- Semifinales: Atlético de Madrid 1 vs Arsenal 1 (29 de abril)
- Semifinales: Arsenal 1 vs Atlético de Madrid 0 (5 de mayo)
Horario PSG y Arsenal, según país
- Argentina: 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas