Turquía remonta y vence a Venezuela en duelo amistoso en Miami

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La selección absoluta de Venezuela se enfrentó este sábado a su similar de Turquía en un exigente partido amistoso. El majestuoso Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida, sirvió como escenario para este vibrante duelo internacional.

Los primeros diez minutos del compromiso se caracterizaron por un ritmo frenético y un constante ida y vuelta. Ambas escuadras buscaron imponer sus condiciones desde el pitazo inicial, demostrando intensidad en cada balón dividido.

El destello de Gleiker Mendoza

La paridad se rompió a los 13 minutos de juego gracias a una genialidad individual que inclinó la balanza a favor de la Vinotinto. El extremo izquierdo Gleiker Mendoza recibió el balón en tres cuartos de cancha y encaró con valentía a la zaga europea.

Con una hábil maniobra, Mendoza recortó hacia el centro del área, dejando a dos defensores totalmente sembrados en el césped. Para coronar la jugada, sacó un potente zapatazo que se coló directamente por la escuadra del arquero Denis Gül.

Este golazo permitió que Venezuela tomara confianza y dominara el mediocampo durante un buen tramo de la primera mitad, dictando los tiempos del partido ante el asombro del cuadro otomano.

La reacción turca antes del descanso

Cuando parecía que los sudamericanos se irían al vestuario con la ventaja, la historia dio un giro en el minuto 44. Un saque de esquina a favor del conjunto europeo fue el detonante para igualar las acciones en el marcador.

La joven estrella del Real Madrid, Arda Güler, ejecutó un cobro preciso que terminó impactando peligrosamente en el segundo palo. Un defensor venezolano intentó despejar el peligro en el área chica.

Sin embargo, el rebote favoreció al atacante Baris Alper Yilmaz, quien no perdonó. El jugador turco empujó el esférico al fondo de la red, decretando el 1-1 con el que ambas selecciones se marcharon al descanso.

Un error costoso en el complemento

El inicio del segundo tiempo mantuvo una tónica muy similar a la de los primeros 45 minutos. No obstante, una desatención en la salida del mediocampo venezolano terminaría costando muy caro a los dirigidos por el cuerpo técnico nacional.

Arda Güler volvió a ser protagonista al recuperar un balón vital cerca de la banda izquierda. El talentoso mediocampista levantó la cabeza y cedió la esférica a Yunus Akgün, quien aprovechó el espacio libre.

A los 54 minutos, Akgün desenfundó un potente disparo desde la medialuna que venció la resistencia criolla y sentenció el 2-1 definitivo. Este tanto le otorgó a los europeos una ventaja que ya no soltarían en el resto del choque.

Mirando hacia el próximo reto

El resto del encuentro ofreció oportunidades de peligro para ambas oncenas. La Vinotinto tuvo un par de ocasiones claras para conseguir el empate, pero los atacantes criollos fueron sorprendidos en posición adelantada, ahogando el grito de gol.

Ahora, Venezuela pasará la página y volverá a la acción el próximo martes, cuando se mida en otro amistoso internacional ante la selección de Irak, buscando corregir los errores cometidos.

Tanto Irak como Turquía están utilizando estos duelos para afinar detalles de cara a su inminente participación en la Copa del Mundo. Por su parte, el combinado venezolano deberá seguir trabajando con la mirada puesta en el próximo ciclo de cara a los próximos cuatro años.