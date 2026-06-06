Pep Guardiola advierte al Barcelona: "La Champions destroza proyectos"

Suscríbete a nuestros canales

Tras poner fin a una etapa histórica de diez años al frente del Manchester City, Pep Guardiola aprovechó su asistencia a la inauguración de una nueva Cruyff Court para analizar la actualidad del FC Barcelona y lanzar un mensaje de cautela sobre la máxima competición continental.

El extécnico azulgrana se confesó un auténtico "admirador" del juego que despliega el equipo, destacando la gestión de la plantilla, que combina con éxito el talento de La Masia con incorporaciones externas.

Llevan dos años extraordinarios, más allá de los resultados obtenidos. Soy muy fan de Hansi Flick. Es muy atractivo ver jugar a este equipo", afirmó.

La advertencia sobre la Champions

Pese al gran momento que atraviesa el conjunto culé, Pep Guardiola fue tajante al advertir sobre los riesgos de priorizar la UEFA Champions League como única medida de éxito.

"La Champions destroza proyectos; espero que no sea el caso del Barcelona", advirtió. Según el técnico, la verdadera vara de medir la salud de una temporada es LaLiga, ya que "es la competición que te da consistencia".

Asimismo desgranó los factores que, a su juicio, hacen de la Champions un terreno impredecible: "Depende de llegar bien al tramo final, sin lesionados, y teniendo en cuenta que la influencia de los árbitros es grandiosa. Lo importante es seguir creciendo en el día a día y no pensar que, por no llegar a la final o no ganarla, ha sido una mala temporada".

Con estas palabras, el entrenador que llevó al Barça a la cima del mundo hace años, intenta poner paños fríos sobre una competición que, en sus propias palabras, suele ser un "juez cruel" para los proyectos deportivos a largo plazo.