¡Victoria Vinotinto! Venezuela derrotó a Irak en duelo amistoso realizado en Estados Unidos

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La selección de Venezuela cerró su ventana de compromisos de preparación en los Estados Unidos dejando una imagen sólida y un triunfo reconfortante. En el césped del SeatGeek Stadium, a las afueras de Chicago, el combinado nacional derrotó con autoridad 2-0 a su similar de Irak, un rival que afina detalles para disputar la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

​El planteamiento táctico propuesto por la Vinotinto anuló los circuitos ofensivos del elenco asiático, que venía precedido de un meritorio empate frente a España. La efectividad en las transiciones y la contundencia en los arranques de cada mitad fueron las claves para que los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo se llevaran la victoria.

​Cásseres Jr. abrió la ruta del triunfo

​El dominio venezolano se tradujo temprano en el marcador. Sobre el minuto 16, el mediocampista Cristian Cásseres Jr. aprovechó una gran proyección ofensiva para vencer la resistencia del guardameta Jalal Hassan. Tras la revisión del VAR que terminó de ratificar la legalidad de la jugada, el grito de gol estalló en los graderíos del feudo de Illinois, copado por una nutrida presencia de fanáticos criollos.

​Irak intentó responder por intermedio de sus referencias en ataque, Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi, pero se toparon con una línea defensiva venezolana impecable liderada por Nahuel Ferraresi y Jon Aramburu, quienes cortaron cualquier atisbo de peligro antes del descanso.

​Golpe tempranero de Jesús Ramírez y control definitivo

​Si el primer gol llegó por insistencia, el segundo fue un baldazo de agua fría para las aspiraciones asiáticas apenas regresando de las duchas. En la primera acción del complemento (minuto 45), el delantero Jesús Ramírez mandó el balón al fondo de las redes tras capitalizar una desatención defensiva iraquí.

​Con el 2-0 en la pizarra, el libreto del partido cambió radicalmente. Venezuela se dedicó a administrar los hilos del balón con el ingreso de piernas frescas en la mitad de la cancha, incluyendo la experiencia de Yangel Herrera para congelar el ritmo del encuentro.