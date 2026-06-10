Vinotinto Femenia hace historia y queda a un paso del Mundial de Brasil 2027

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La selección de Venezuela le dio un giro a la historia del fútbol nacional, luego que este martes 9 de junio, el combinado criollo sellara su primera clasificación al repechaje mundialista de la categoría mayor, luego de empatar 1-1 frente a su similar de Uruguay en la última fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

El gol de la gloria para la Vinotinto llegó en la fracción 58' del compromiso, a través de los botines de la máxima referente del fútbol venezolano, Deyna Castellanos. La delantera maracayera mandó a guardar el balón pegado al segundo poste de la arquería charrúa, tras recuperar con frialdad un esférico que una de sus compañeras había robado previamente sobre la banda izquierda.

El tanto tricolor le permitió al conjunto nacional igualar el marcador a un gol por lado para así retomar el control del juego y su destino en la eliminatorias, ya que el resultado le permitió a Venezuela asegurar uno de los dos puestos de repechaje, luego sus dos rivales directas perdieran sus respectivos partidos.

Números de una campaña histórica

La escuadra venezolana completó un sólido camino en la Liga de Naciones Femenina, finalizando en el tercer puesto de la tabla general con un total de 12 puntos tras ocho compromisos disputados. Asimismo, en este nuevo formato de la Conmebol, las criollas exhibieron un notable equilibrio en sus líneas al registrar 19 goles a favor y apenas seis en contra.

En el plano individual, Deyna Castellanos coronó su actuación consagrándose como colíder de la tabla de goleo del torneo con cinco anotaciones, distinción que comparte con la delantera argentina Florencia Bonsegundo.

Con el boleto al repechaje en el bolsillo, la Vinotinto Femenina da el paso más importante de su historia y se planta formalmente a las puertas de su primera cita planetaria de mayores.

Así funciona el formato del repechaje intercontinental

El sistema de clasificación final contempla la participación de diez equipos globales, distribuidos con dos representantes de cada confederación AFC (Asia), CAF (África), Conmebol y Concacaf, junto a un cupo para la OFC (Oceanía) y otro para la UEFA (Europa).

El camino hacia el torneo planetario variará según el rendimiento previo de las zonas geográficas: