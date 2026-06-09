Torneo Maurice Revello

Vinotinto Sub20 va por el honor: día y horario del próximo partido en el Maurice Revello

La selección venezolana tiene una última oportunidad para traer un triunfo a casa en el Maurice Revello

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Meridiano

Martes, 09 de junio de 2026 a las 03:21 pm
Vinotinto Sub20 va por el honor: día y horario del próximo partido en el Maurice Revello
Vinotinto cayó ante Portugal / FOTO: Cortesía
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Por Andrea Matos Viveiros

La Selección Sub20 de Venezuela quedó eliminada del Torneo Maurice Revello 2026 tras caer 3-1 ante Portugal en la tercera jornada del Grupo B. El combinado venezolano comenzó con ventaja, pero sufrió una remontada que lo dejó sin opciones matemáticas de avanzar a la siguiente fase.

Con tres derrotas consecutivas, Venezuela Sub20 permanece sin puntos y ocupa el último lugar de la clasificación. A falta de un partido por disputar, la Vinotinto juvenil solo aspira a evitar el último puesto del torneo. Canadá, actual cuarto del grupo, es el objetivo inmediato para mejorar su posición final.

Próximos juegos del Maurice Revello 2026

  • Congo vs Arabia Saudita – 10 de junio | 7:30 a.m.
  • Colombia vs Tunes – 10 de junio | 1:00 p.m.
  • Venezuela vs Japón – 11 de junio | 7:30 a.m.
  • Portugal vs Canadá – 11 de junio | 1:00 p.m.
  • Tercer lugar – 13 de junio | 7:30 a.m.
  • Final – 13 de junio | 1:00 p.m.

Estos juegos podrán disfrutarse EN VIVO y EN EXCLUSIVA por Meridiano Televisión, señal abierta para toda Venezuela y también disponible en HD a través de diversas plataformas digitales, así como streaming para el territorio nacional por meridiano.net/meridianotv. La emoción del Maurice Revello 2026 continúa junto a los especialistas en deportes.

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