Gleiker Mendoza tras su primer grito de gol con la Vinotinto: "Tenemos mucho potencial"

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Gleiker Mendoza se erigió como la figura destacada de la Vinotinto en el reciente amistoso ante Turquía. Más allá de su gran desempeño individual, el atacante firmó el único tanto del combinado nacional, sellando así una actuación que confirma su buen presente futbolístico.

En la zona mixta, no ocultó la satisfacción tras marcar su primer gol con la camiseta de la Selección Absoluta. El jugador explicó que la jugada nació de la confianza en el colectivo y en su capacidad individual para resolver en los metros finales.

"Se la calidad de mis compañeros, cuando recibó la pelota encaró hacia dentro y lo primero que pensé fue pegarle al arco", comentó.

Autocrítica ante el futuro

Pese al gol, también se mostró reflexivo sobre el momento que atraviesa el grupo bajo el mando de Oswaldo Vizcarrondo. Para el criollo, el reconocimiento de los errores es tan vital como potenciar las virtudes mostradas en la cancha.

"Hay que resaltar muchas cosas positivas, también las negativas, pero tenemos mucho potencial, muchos ‘chamos’ que queremos buscar siempre más, hay que seguir trabajando para obtener los resultados", afirmó.

Mensaje para la afición

El atacante también hizo un llamado a la resiliencia, consciente de la reciente frustración que supuso la eliminación del Mundial para el pueblo venezolano. Gleiker Mendoza envió un mensaje de unidad y determinación, invitando a todo el país a mirar hacia adelante.

"Para mí también fue doloroso quedar afuera del mundial porque también soy venezolano. Hay que pasar la página, no nos podemos quedar con eso toda la vida. Hay que buscar más y trabajar por ello", confesó.

Con esta actuación y sus declaraciones, se consolida como una pieza desequilibrante en el campo y como una voz de madurez dentro de una Vinotinto que, paso a paso, busca establecer una nueva identidad competitiva.