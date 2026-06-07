¡Debut oficial! Juvenil venezolano hace su estreno con la Absoluta Vinotinto

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El futuro del fútbol venezolano dio un paso adelante este fin de semana. En el reciente amistoso internacional ante Turquía, el joven mediocampista Marco Libra hizo su estreno oficial con la Selección Absoluta de la Vinotinto, consiguiendo un salto importante en su carrera profesional con apenas 18 años.

Oswaldo Vizcarrondo, fue el artífice de este momento, dándole ingreso al terreno de juego cuando el cronómetro marcaba los 80 minutos de partido. Con apenas 10 minutos de tiempo reglamentario por delante, el juvenil, quien milita en las filas del Bologna FC en Italia, asumió el reto con la madurez que caracteriza a las grandes promesas del balompié nacional.

Aunque el poco tiempo en cancha no permitió que desplegara todo su repertorio ofensivo o contara con ocasiones claras de gol, su presencia sobre el césped representa un mensaje claro por parte del cuerpo técnico: la apuesta por la renovación generacional es total.

Respaldo del cuerpo técnico

Este debut no es casualidad. Vizcarrondo ha reiterado en diversas ocasiones su intención de insertar gradualmente a las nuevas figuras en la dinámica de la Absoluta.

Al otorgarle minutos en un escenario de exigencia, el estratega confirma su interés por acelerar la curva de aprendizaje del mundialista Sub-17, quien es considerado una de las piezas con mayor proyección internacional para el fútbol venezolano en el corto y mediano plazo.

Para Marco Libra, este bautismo de fuego supone el inicio de un camino que promete ser brillante. La confianza depositada por Vizcarrondo ahora deberá ser correspondida con trabajo y constancia en su club europeo, con la mira puesta en ganarse un lugar fijo en las futuras convocatorias de la Vinotinto.

La afición, por su parte, celebra la llegada de sangre nueva, confiando en que este sea apenas el primero de muchos partidos del joven talento con la camiseta nacional.