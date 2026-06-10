Jesús Ramírez y Cristian Cásseres satisfechos con el nuevo proyecto: "Hay que crear el hábito de ganar"

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La victoria de la Vinotinto sobre Irak sirvió para reafirmar del mensaje que ha intentado transmitir el cuerpo técnico. Jesús Ramírez y Cristian Cásseres Jr., artífices de los goles del triunfo, comparecieron ante los medios en la zona mixta para analizar el momento actual del equipo.

Para "Chuchu" Ramírez, el resultado frente al conjunto iraquí es la consecuencia lógica de un trabajo que ha mantenido un nivel constante, incluso ante rivales de gran envergadura.

"El nuevo proyecto es lo que se ha visto en los últimos partidos. Hemos jugado con selecciones casi todas mundialistas y siento que hemos hecho grandes presentaciones, solo faltaba ganar", explicó.

Además, también hizo énfasis en la importancia de fortalecer la mentalidad competitiva: "Contra Turquía hicimos un gran partido, pero faltó el resultado. La idea es crear ese hábito, y cuando lo consigues, a veces puedes jugar mal y aun así terminar ganando".

¿El nuevo líder del mediocampo?

Por su parte, Cristian Cásseres Jr. valoró la unión de un grupo que busca consolidarse como un bloque compacto. "Tenemos una selección con muchos líderes. Estamos formando un grupo muy bueno e importante; la meta es que todos nos sintamos responsables y líderes dentro del terreno de juego".

Sobre su desempeño individual, se mostró satisfecho con la jerarquía que ha ido adquiriendo en el campo: "Sé que tengo la responsabilidad de dar una salida limpia al equipo y que muchos balones pasan por mis pies. Lo estoy disfrutando mucho, estoy ayudando a que la selección que es lo más importante para mí".

Con esta victoria, la Vinotinto cierra la fecha FIFA con un impulso anímico fundamental, apoyada en jugadores que no solo marcan goles, sino que también comprenden la exigencia táctica del nuevo ciclo.