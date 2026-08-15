¡Golazo! Delantero venezolano tiene su estreno goleador en Europa

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Mejor estreno, imposible. El extremo venezolano Yackson Rivas ha comenzado a escribir su historia en el balompié del "Viejo Continente" de la manera más contundente posible.

Con apenas 24 años de edad, el atacante criollo se estrenó oficialmente en el fútbol europeo y apenas necesitó 18 minutos en el terreno de juego para inflar las redes por primera vez, demostrando que su adaptación al fútbol internacional marcha por un excelente camino.

Antes de dar el salto al extranjero, el habilidoso extremo dejó su sello en el fútbol venezolano vistiendo las camisetas de clubes de gran solidez y exigencia como el Zamora FC, Mineros de Guayana y el Deportivo La Guaira.

Esa experiencia acumulada en la primera división de Venezuela le otorgó la madurez futbolística necesaria para afrontar este nuevo reto profesional. Lejos de sentir la presión del debut o el proceso de aclimatación que suele acompañar a los jugadores en su primera experiencia fuera de sudamérica, asumió el reto con rebeldía y desparpajo.

Bautizo goleador que ilusiona

Corría el minuto 18 del compromiso cuando el venezolano aprovechó su velocidad, lectura táctica y olfato ofensivo para quedar en posición de finalización. Con una ejecución precisa, venció la resistencia de la defensa rival para decretar el tanto que encendió la celebración en su banquillo y dejó claro que su fichaje responde a una apuesta de rendimiento inmediato.

Este estreno goleador consolida la confianza del cuerpo técnico en las cualidades del extremo criollo y enciende el entusiasmo de la afición, que ya vislumbra en Yackson Rivas a un nuevo embajador del talento Vinotinto dispuesto a brillar y abrirse paso en el competitivo mercado europeo.