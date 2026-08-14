Psicólogo confiesa el "trauma" de este delantero Vinotinto tras los terremotos

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El extremo de la selección nacional de Venezuela, Edson Tortolero, se encuentra atravesando una situación anímica muy complicada tras los recientes movimientos telúricos que han sacudido la región fronteriza entre Venezuela y Colombia, con especial incidencia en la localidad de Cali.

Para Tortolero, revivir la tensión y el pánico de un fenómeno natural de esta magnitud ha removido heridas del pasado.

De acuerdo con informes institucionales del América, el jugador es amigo cercano del también futbolista Lucas Trejo, quien sufrió una dolorosa tragedia personal al perder a su esposa e hijos en La Guaira, un suceso en el que el propio Tortolero colaboró activamente en las labores de búsqueda.

Aquel antecedente trágico dejó una huella profunda en el entorno del atacante Vinotinto. La reciente emergencia sísmica vivida en Cali ha reactivado aquellos recuerdos traumáticos, haciendo que la adaptación y la tranquilidad mental en territorio colombiano no sean tareas fáciles en estos momentos.

Apoyo incondicional del club y la afición

Desde la institución escarlata se ha manifestado un respaldo absoluto hacia el extremo venezolano, comprendiendo la magnitud del impacto emocional que conllevan estos eventos debido a su historial de solidaridad ante catástrofes pasadas.

El cuerpo técnico, sus compañeros de equipo y la fanaticada han cerrado filas en torno al jugador, brindándole el espacio y la contención necesaria mientras procesa este difícil episodio y recupera la estabilidad emocional indispensable para continuar con su carrera profesional.