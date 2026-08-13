Conmebol reprograma partidos de Libertadores y Sudamericana por terremoto en Colombia

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció la nueva fecha y hora de los partidos de la Copa Libertadores y Sudamericana que fueron suspendidos debido al devastador terremoto que afectó a Colombia el pasado lunes.

Conmebol publicó en sus sitio web que el partido de ida entre Deportes Tolima e Independiente del Valle (Ecuador) se llevará a cabo el martes 18 de agosto. Por su parte, el choque entre Independiente Santa Fe y River Plate (Argentina) quedó fijado para el miércoles 19 de agosto.

Ambos cotejos, que originalmente estaban previstos para disputarse los días 11 y 12 de agosto, sufrieron un diferimiento de una semana. En consecuencia, las vueltas de estas llaves se trasladaron para los días 25 y 28 de agosto.

La decisión de la entidad continental responde a la emergencia nacional generada por el movimiento telúrico, el cual ha dejado un saldo trágico de 224 personas fallecidas en Colombia, según las cifras más recientes emitidas por los organismos gubernamentales. Este hecho obligó a la paralización temporal de las actividades deportivas programadas en las ciudades de Ibagué y Bogotá.

La Conmebol ratificó que no habrá variaciones en las franjas horarias, por lo que ambos choques mantendrán su pitazo inicial a las 8:30 p.m. (hora de Venezuela).

La actividad no se detiene en el continente

A pesar de la pausa forzada en las sedes colombianas, el resto del calendario internacional de clubes se mantendrá sin alteraciones entre el 11 y el 13 de agosto.

En la Copa Libertadores, la acción de la ida de los octavos arranca con las llaves Fluminense vs. Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica. Mientras tanto, en la Copa Sudamericana, los choques estelares de la jornada de reapertura estarán a cargo de Boca Juniors frente a Recoleta, además del duelo entre Club Bolívar y São Paulo.

Cabe recordar que la reanudación de las competiciones continentales de la Conmebol se produce inmediatamente después del parón veraniego por la disputa del Mundial 2026.