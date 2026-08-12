Lamine Yamal envía ayuda a Colombia tras el devastador terremoto

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La tragedia que golpeó a Colombia tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 despertó una ola de solidaridad dentro y fuera del país. Entre las figuras que decidieron movilizarse para apoyar a los damnificados están el futbolista español Lamine Yamal.

El joven se unió al cantante colombiano Ryan Castro para impulsar el envío de ayuda humanitaria a las zonas más afectadas como Cali, Quibdó, Buenaventura y Pereira.

Lamine Yamal no olvida su reciente visita a Colombia

La participación de Yamal tiene un significado especial, pues el futbolista estuvo de vacaciones en Colombia pocos días antes de que ocurriera el terremoto.

Durante aquella visita, el jugador del Barcelona compartió con el intérprete de “Chévere”, quien se convirtió en uno de sus anfitriones durante su estadía en el país.

Tras conocer la magnitud de la emergencia, Yamal utilizó las redes sociales para expresar su solidaridad con los colombianos y mostrar su disposición a colaborar. Junto a Castro, anunció iniciativas destinadas a recaudar y movilizar recursos para las víctimas.

“Mucha fuerza a todo el pueblo colombiano, la verdad que es una desgracia lo que ha pasado pero bueno, mandamos todo nuestro apoyo. Espero que todos estén bien y sus familias también”, expresó el delantero.

Ryan Castro ya envió un primer avión con ayuda

El colombiano ha tenido un papel activo en la respuesta ante la tragedia. El reggaetonero ya consiguió enviar un primer avión cargado con ayuda humanitaria con destino a Cali y anunció que se preparaban nuevos envíos hacia el departamento del Chocó.

La iniciativa busca llevar recursos directamente a las comunidades que enfrentan las consecuencias más graves del sismo, especialmente aquellas donde las labores de rescate y asistencia se han complicado por los daños en viviendas, carreteras y otras infraestructuras.

La colaboración de Yamal y Castro se suma así a una movilización que ha involucrado a diferentes personalidades del entretenimiento y el deporte, quienes han utilizado su alcance público para pedir donaciones y acompañar a las víctimas.

El terremoto de magnitud 7.4 golpeó el occidente de Colombia y dejó una situación de emergencia en diferentes regiones. El balance de víctimas ha continuado aumentando mientras los equipos de rescate trabajan contrarreloj para localizar a personas que todavía podrían encontrarse atrapadas.