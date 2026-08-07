Lamine Yamal desata la locura en Medellín junto a Ryan Castro

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El campeón del mundo, Lamine Yamal, tomó unas merecidas vacaciones en Colombia, donde fue visto en el concierto de Ryan Castro portando la camiseta de la selección de fútbol colombiana.

La primera parada fue Cartagena de Indias, un lugar turístico conocido por sus playas y la hospitalidad de su gente. Allí recorrió las calles del Centro Histórico, donde fue capturado por los transeúntes y fanáticos.

Lamine Yamal en Medellín

Un destino que todos deben visitar es Medellín, y el futbolista no perdió la oportunidad. Lamine Yamal llegó a la Comuna 13 vestido con los colores de la Selección Colombia, para luego terminar en un ambiente de fiesta.

El delantero disfrutó de un concierto gratuito de Ryan Castro, quien lo subió a la tarima para compartir una noche junto al streamer WestCOL mientras sonaba de fondo “El ritmo que nos une”, tema que compuso el artista para el combinado cafetero.

Visita al Gobierno de Antioquia

Durante su estadía en “Medallo”, la estrella del FC Barcelona estuvo en el Centro Administrativo La Alpujarra, sede del gobierno del departamento de Antioquia, donde sostuvo un encuentro cordial con el alcalde Federico Gutiérrez, en el marco de la tradicional Feria de las Flores.

Lamine está deleitándose con las maravillas colombianas antes de regresar a sus actividades profesionales.