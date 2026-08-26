¡Hazaña en Europa! Sabah Baku clasifica a la UEFA Champions League tras remontada épica

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​El Sabah Baku firmó una de las mayores épicas del fútbol europeo reciente al sellar su clasificación a la Fase Liga de la UEFA Champions League. El conjunto azerbaiyano logró remontar un cruce dramático ante el Hapoel Beer Sheva en el tiempo de alargue, asegurando un boleto histórico al torneo de clubes más prestigioso del planeta.

​Remontada agónica en el tiempo extra

En un compromiso cargado de tensión de principio a fin, el equipo de Azerbaiyán tuvo que remar contra la corriente para revertir la eliminatoria frente a la escuadra israelí. Tras igualar la serie en el tiempo reglamentario, el encuentro se trasladó a la prórroga, donde Sabah Baku sacó a relucir su contundencia y carácter para inclinar el marcador a su favor, desatando la euforia de sus seguidores y asegurando el pase definitivo.

​De la fundación en 2017 a la élite europea

Lo logrado por la institución roza lo milagroso al analizar su corta trayectoria deportiva. Fundado apenas en el año 2017, el Sabah Baku ha experimentado un ascenso meteórico dentro del fútbol de su país y del ámbito continental. En tan solo nueve años de existencia, el club pasó de ser un proyecto naciente a inscribir su nombre entre las potencias futbolísticas del viejo continente dentro del renovado formato de Fase Liga de la UCL.

​Puntos clave de la gesta:

​ Resultado del encuentro: Remontada y triunfo en tiempo suplementario frente a Hapoel Beer Sheva.

Remontada y triunfo en tiempo suplementario frente a Hapoel Beer Sheva. ​ Hito histórico: Primera clasificación en la historia del club a la Fase Liga de la UEFA Champions League.

Primera clasificación en la historia del club a la Fase Liga de la UEFA Champions League. ​ Crecimiento insólito: Transición de su fundación en 2017 a la máxima cita continental en 9 años.

Transición de su fundación en 2017 a la máxima cita continental en 9 años. ​Escenario internacional: Competirá en el nuevo formato único de la Champions League frente a los mejores equipos de Europa.

​Este hito marca una página dorada para el deporte de Azerbaiyán y posiciona a la joven institución en el mapa mundial. La llegada del Sabah Baku a la Fase Liga garantiza cruces de alto calibre y consolida una historia de superación deportiva que quedará grabada en los libros de la Champions League.