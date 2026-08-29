Joven Vinotinto regresa de su lesión y empieza la temporada con gol

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El extremo venezolano Yerson Chacón ha escrito uno de los capítulos más emotivos del arranque de temporada en el fútbol europeo, regresando oficialmente a los terrenos de juego tras un largo calvario médico y celebrándolo de la mejor manera posible: marcando un gol en el triunfo por 3-1 del AEK Larnaca frente al APOEL en la primera jornada de la Liga de Chipre.

Para el atacante criollo de 23 años, pisar nuevamente el césped en un partido oficial supone un alivio inmenso y la culminación de un proceso de recuperación sumamente riguroso.

Cabe recordar que sufrió una terrible rotura de ligamento cruzado el pasado 23 de octubre de 2025, durante un encuentro de la UEFA Conference League frente al Crystal Palace, lesión que lo apartó de los terrenos de juego durante casi un año.

Tras un trabajo silencioso de rehabilitación y fortalecimiento, el cuerpo técnico le otorgó la oportunidad de reaparecer en este arranque liguero. El extremo ingresó al terreno de juego al minuto 65, y con apenas quince minutos en cancha, al minuto 80, logró mandar el balón al fondo de la red para estampar su sello goleador.

Mirada al futuro y recuperación de ritmo

Este estreno goleador en la primera fecha le otorga tres puntos vitales al AEK Larnaca en su aspiración por dominar el campeonato chipriota y representa un envión anímico colosal para el joven jugador de la Vinotinto.

El camino para recuperar su plenitud física y su mejor versión competitiva apenas continúa, pero iniciar este nuevo ciclo encontrándose con el gol demuestra que la calidad y el olfato del venezolano se mantienen intactos tras la tormenta.

Con la confianza renovada y el respaldo absoluto de su club, Yerson Chacón vuelve a sonreír y se alista para consolidarse nuevamente como una pieza fundamental en el viejo continente.