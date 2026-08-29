Jhonder Cádiz anota doblete y rompe esta marca de Salomón Rondón

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Jhonder Cádiz atraviesa un momento dulce en su primera experiencia en el balompié oriental, consolidándose como una de las grandes figuras de la competición tras firmar una actuación memorable en la contundente victoria a domicilio del Wuhan Three Towns por 1-5 ante el Qingdao Hainiu en la Superliga de China.

Disputando la totalidad de los 90 minutos sobre el terreno de juego, el atacante de la Vinotinto fue un auténtico dolor de cabeza para la zaga rival, coronando su gran presentación con un doblete que ratifica su letalidad en el área.

Con esta nueva exhibición ofensiva, eleva su registro personal a 16 goles en el torneo, situándose de manera brillante en la segunda posición de la tabla de máximos artilleros de la liga.

Supera a Salomón Rondón

Más allá de su impacto numérico en la presente campaña, la actuación del artillero venezolano quedó grabada en los libros de historia del deporte nacional al superar la marca de 14 tantos que ostentaba Salomón Rondón, convirtiéndose oficialmente en el venezolano con más goles en la historia de la liga china.

El nivel superlativo que muestra fecha tras fecha en Asia mantiene encendida la ilusión de los aficionados del combinado nacional. Si bien resta por conocer si el cuerpo técnico encabezado por Oswaldo Vizcarrondo decidirá incluirlo en las próximas convocatorias, lo cierto es que Jhonder Cádiz continúa respondiendo sobre el césped a base de goles.

Con cada jornada, el delantero demuestra que su olfato goleador se adapta a cualquier latitud, llevando la bandera tricolor a lo más alto del fútbol profesional en el continente asiático.