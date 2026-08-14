Jhonder Cádiz mantiene la racha goleadora y busca el pichichi

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Tras varios meses desde su llegada, el delantero venezolano Jhonder Cádiz continúa demostrando un estado de forma excepcional en el fútbol asiático.

El atacante criollo de 31 años se hizo presente nuevamente en el marcador para firmar su décimo cuarto tanto en la Superliga de China y su décima quinta diana de la presente temporada (contando su gol en la Chinese FA Cup), consolidándose como una de las figuras ofensivas más determinantes del campeonato.

Cabe destacar, que antes de marcharse a China, estuvo defendiendo los colores del Pachuca, donde registró tres goles y tres asistencias en 23 compromisos.

Lucha en la tabla de goleadores

Con esta nueva anotación, Jhonder Cádiz se afianza en el segundo lugar de la tabla de máximos artilleros de la liga, acechando de cerca al líder solitario, Oscar Taty Maritu, quien comanda la clasificación con 16 conquistas.

A pesar de los esfuerzos individuales del internacional Vinotinto, que además acumula seis asistencias en 22 partidos con el Wuhan Three Towns, el panorama colectivo del equipo sigue siendo adverso.

En su más reciente compromiso, cayeron por un ajustado 2-3 ante el SH Port, resultado que mantiene al conjunto del venezolano en la penúltima posición de la clasificación, luchando por salir de la zona complicada del torneo.

Pese a la difícil situación del club en la tabla, el rendimiento estelar de Cádiz mantiene encendidas las esperanzas de la afición y del cuerpo técnico de la selección nacional de cara a los próximos retos internacionales.