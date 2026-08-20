Salomón Rondón sigue haciendo historia en el fútbol mexicano

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El paso de los años en el deporte de élite suele ser un juez implacable para la mayoría de los futbolistas, pero existen excepciones contadas donde la experiencia, el profesionalismo y el talento natural logran desafiar al tiempo.

Este es el caso de Salomón Rondón, quien ha arrancado el Torneo de Apertura de la Liga MX exhibiendo un estado de forma tan pletórico que ratifica su jerarquía inagotable dentro de los terrenos de juego.

Disputadas las primeras jornadas del campeonato azteca, el artillero de la Vinotinto ha demostrado que su idoneidad con las redes contrarias se mantiene intacta. Con apenas cuatro partidos jugados en este arranque de temporada, el atacante ya acumula cinco anotaciones.

Cada fin de semana, el "Gladiador" se erige como un dolor de cabeza constante para las defensas rivales, imponiendo condiciones por arriba, aguantando de espaldas y definiendo con la frialdad de los grandes depredadores del área.

Leyenda de los "Tuzos"

Este rendimiento deslumbrante no hace más que consolidar el idilio que existe entre el ariete criollo y la afición de los "Tuzos".

Con sus últimas conquistas, Salomón Rondón ha alcanzado la cifra de 46 goles oficiales con la camiseta blanquiazul, hito que le ha permitido escalar de manera oficial hasta el séptimo lugar en la tabla de goleadores históricos del Pachuca.

Su vigencia actual es celebrada tanto por la fanaticada mexicana como por todo el pueblo venezolano, que observa con orgullo cómo el máximo referente histórico de la Vinotinto sigue agigantando su leyenda y disfrutando a plenitud de los últimos destellos de una carrera sencillamente brillante en el extranjero.