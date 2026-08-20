Vinotinto entra en las carpetas de un gigante del fútbol argentino

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El fútbol colombiano se ha convertido en los años más recientes en un destino acostumbrado para los jugadores venezolanos y, justamente, también en una plataforma para dar el salto a otras ligas. Uno de los criollos que estaría próximo a reafirmar esta aseveración es el vinotinto Jhon Murillo.

Sí, el delantero, que hoy viste los colores del América de Cali, estaría llamando fuertemente el interés de un gigante del balompié argentino. Se trata de nada más y nada menos que Independiente de Avellaneda.

La información la dio a conocer el periodista colombiano, Pipe Sierra, quien suele contar con mucho acierto en los datos que comparte sobre el mercado de fichajes del país cafetero.

"Independiente está interesado en el colombo-venezolano Jhon Murillo (30). En los próximos días estarán negociando su contratación con América, equipo dueño de sus derechos", escribió el comunicador.

El presente del vinotinto en Colombia

Sierra no apuntó si ya existe una oferta formal sobre la mesa, pero si comunicó que la negociación estaría próxima a iniciarse por el futbolista que llegó al club en 2025 y que ha estado luchando por ganarse la titularidad, en medio de algunas lesiones.

El extremo actualmente todavía está atado al vínculo que firmó con el América de Cali válido hasta el 30 de junio de 2027, por lo que aún el club tendría margen para negociar una suma interesante por su salida.

En cuanto a su participación le ha costado ganarse el rol estelar en la entidad. En 2025 jugó cinco partidos de Liga y pudo sumar 147 minutos. A su vez, también vio acción en dos encuentros de la Sudamericana, con un gol a su cuenta.

Posteriormente, el vinotinto en 2026 consiguió mayor regularidad en la Liga BetPlay, en la que ya registra ocho partidos, siendo cuatro como titular y unos 378 minutos en su espalda. En ese tramo se apuntó un gol.