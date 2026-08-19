¡Nunca antes visto! Aficionado lesiona a esta figura de la Juventus

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El arranque de la nueva temporada en el fútbol italiano trae consigo noticias inesperadas para la enfermería de la Juventus. El conjunto bianconero ha retomado hoy los entrenamientos bajo las órdenes del técnico Luciano Spalletti, preparándose con máxima exigencia para el inicio del campeonato.

Sin embargo, el estratega no ha podido contar con la plantilla al completo debido a diversos futbolistas que continúan trabajando de forma diferenciada.

Entre los casos que acaparan la atención destaca el de Federico Gatti. Según informa el periodista Gianluca Di Marzio, el defensa central sigue lidiando de manera directa con las secuelas de un fuerte golpe en el tobillo sufrido el pasado lunes.

¡Aficionado lo lesiona!

En una situación verdaderamente insólita, el zaguero italiano había sido arrollado por un aficionado al término del tradicional amistoso en familia disputado por el equipo (vs Juventus Next Gen U23).

Por estricta precaución y siguiendo los protocolos médicos establecidos, el defensa ha continuado con un programa de trabajo personalizado en las instalaciones del club, lo que descarta por completo su presencia en el terreno de juego para el partido inaugural de la Serie A, donde la "Vecchia Signora" se medirá ante el Frosinone.

El cuerpo técnico encabezado por Spalletti evalúa alternativas para reestructurar la línea defensiva en este estreno oficial, confiando en que la evolución del zaguero sea favorable para incorporarse al grupo en los próximos compromisos del campeonato doméstico.