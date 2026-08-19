Joven Vinotinto deja el Deportivo Táchira y vuelve a Europa

Suscríbete a nuestros canales

El talento joven del balompié venezolano sigue abriéndose puertas en el viejo continente. El Deportivo Táchira y el FK Inter Bratislava de Eslovaquia han alcanzado un acuerdo oficial para concretar la cesión del mediocampista Luis Carrero hasta el año 2027, operación que incluye una opción de compra.

Conscientes del enorme potencial y la proyección internacional del jugador, la directiva del cuadro "aurinegro" aseguró el patrimonio de su joya antes de definir su salida.

La institución tachirense extendió formalmente el contrato del mediocampista hasta diciembre de 2029, consolidando una sólida planificación a largo plazo con una de las figuras emergentes de la cantera nacional.

Crecimiento internacional y palmarés reciente

A sus 19 años, el volante criollo aterriza en el fútbol centroeuropeo avalado por un momento dulce en su carrera. Luis Carrero viene de proclamarse campeón con la Vinotinto Sub-20 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, demostrando liderazgo y jerarquía en la medular.

Asimismo, su experiencia previa en el extranjero, donde estuvo cedido en el Maribor, disputando 18 partidos oficiales, marcando cinco goles y ofreciendo una asistencia, le otorga el rodaje idóneo para asumir con garantías este nuevo y desafiante reto en su carrera profesional.

Cabe destacar, que durante la temporada pasada, también participó en varios entrenamientos con el Hull City de Inglaterra, quien aún lo tiene en su radar. Todos los aficionados venezolanos esperan que pueda seguir elevando su potencial en su nuevo paso en Europa.