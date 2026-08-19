Yeferson Soteldo sigue con vida en la Copa Libertadores

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El Fluminense debió emplearse a fondo en el estadio Estadio Malvinas Argentinas para seguir con vida en la Conmebol Copa Libertadores, tras superar en penales los octavos de final del torneo ante Independiente Rivadavia, luego de un inicial 1-1. Este resultado es especial sobre todo para dos venezolanos: Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino.

Los dos venezolanos siguen con vida en esta edición copera, aunque Savarino no pudo decir presente en este compromiso por algunas molestias físicas que lo dejaron fuera de la convocatoria de su técnico.

Esto último no fue el caso de Soteldo, quien sí vio acción en el cotejo como titular y fue sustituido por Julián Millán al minuto 82', buscando más frescura en el ataque para evitar el desenlace desde los 11 pasos.

El partido de Yeferson Soteldo con Fluminense

El extremo criollo fue uno de los más activos de su equipo y se llevó una de las mejores puntuaciones en Sofascore (7.1), un portal especializado que suele seguir muy de cerca las actuaciones de cada jugador.

Por ejemplo, en la faceta que más destaca de su juego, que es el regate, pudo completar tres de cuatro. No obstante, dio un pase clave, recibió una falta, perdió cinco posesiones, tuvo 33 toques y solo uno fallido.

A su vez, en la faceta del pase, completó un 92% precisos (22/24), mientras que en campo rival se erigió con un actuación perfecta con un 100%, gracias a un 13/13.

Al mismo tiempo, Yeferson Soteldo también completó un 100% en pases largos, con un único intento que buscó y que consiguió a uno de sus compañeros. Con esto sobre la mesa los dos venezolanos ahora jugarán los cuartos de final, con la misión de seguir trascendiendo.

en los que se impuso por 5-4,