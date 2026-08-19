Contra la lógica: Kazuyoshi Miura sigue anotando goles a los 59 años

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En el fútbol no paran de salir día a día noticias que sorprenden a propios y extraños. Una de las más recientes viene proveniente de Japón, con un protagonista muy particular: Kazuyoshi Miura.

Sí, el delantero nipón es noticia en este momento porque sigue enfrentándose a la lógica, tras seguir destacando en sus más de 40 años de carrera a sus espaldas.

Miura sigue encontrándose con el gol en Japón, y este mismo miércoles 19 de agosto dio una demostración de esta aseveración, tras firmar un doblete que lo sigue llevando al apartado de las sorpresas, justamente porque lo firmó a sus 59 años y 174 días.

Este hito lo hizo posible vistiendo los colores de su equipo, el Fukushima United, quien en la jornada pudo recrear una goleada con marcador de 7-0 sobre Oyama SC en la primera ronda de la Copa del Emperador, torneo doméstico en Japón.

La increíble historia de Kazuyoshi Miura

El recorrido de este jugador es bastante peculiar. surgió en el Shizugaku HS de Japón y desde entonces puede ufanarse de haber transitado por distintos clubes en el mundo.

Para encontrar sus primeros pasos hay que tirar de hemeroteca y trasladarse a 1986, cuando debutó nada más y nada menos que en el Santos de Brasil, el mítico equipo en el que hizo historia una gloria del balompié, como Pelé.

En el transcurrir de sus años 20 pudo disfrutar del fútbol brasilero con equipos como Juventus de San Pablo, luego ya a sus 30 se erigió como una de las figuras más importantes del fútbol de su país. Ahora bien, nada de eso le impidió seguir jugando después de los 40 años, cuando se acostumbra a que los futbolistas cuelguen los botines. Más bien, él siguió destacando en el Yokohama.

El nombre de Kazuyoshi Miura ya está escrito porque al llegar a los 50 años se hizo del récord que poseía Stanley Matthews como el goleador más longevo del fútbol profesional. No obstante, mientras los 60 se acercan para él sigue dejando momentos estelares de cara a portería.