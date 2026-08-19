¿Quién se quedará con el puesto? Delanteros Vinotintos brillan con sus clubes

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El buen momento que atraviesa el balompié nacional se refleja con intensidad en el extranjero y en las ligas internacionales.

El seleccionador nacional, Oswaldo Vizcarrondo, afronta actualmente el "bendito dilema" que todo director técnico desearía tener: una baraja de delanteros venezolanos en un estado de forma excepcional, listos para comandar el ataque de la Vinotinto de cara a los próximos y cruciales compromisos de las fechas FIFA.

El rendimiento de los arietes criollos en sus respectivos clubes no pasa desapercibido. Nombres de peso y jerarquía como el histórico Salomón Rondón continúan demostrando su vigencia goleadora con actuaciones estelares con el Pachuca.

A su lado, futbolistas en plena ebullición como Jesús Ramírez, el joven y potente Kevin Kelsy y el siempre peligroso Jhonder Cádiz se encuentran intratables de cara al arco, perforando las redes con regularidad y confirmando que la artillería venezolana atraviesa uno de sus momentos más dulces de los últimos años.

Optimismo en el cuerpo técnico

Para el cuerpo técnico encabezado por Oswaldo Vizcarrondo, ver a sus principales cartas ofensivas sumar continuidad, confianza y goles en el arranque de sus respectivas temporadas es una noticia inmejorable.

La contundencia de estos atacantes aporta variantes tácticas de primer nivel y asegura competitividad interna en la convocatoria de la Vinotinto, que se prepara con máxima ilusión para los retos clasificatorios y amistosos que se avecinan en el horizonte internacional.