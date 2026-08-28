¿Otro Vinotinto a la Serie A? Este equipo italiano se lanza por este venezolano

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El mercado de fichajes entra en su recta final y el Cagliari de la Serie A ha presentado una oferta formal para hacerse con los servicios del prometedor extremo de 18 años, David de Ornelas, abriendo un escenario de negociaciones intensas a pocos días del cierre de la ventana de transferencias.

El conjunto "rossoblù", que ha seguido de cerca la evolución del futbolista durante un largo periodo, ve en el atacante una apuesta ideal de futuro para su estructura competitiva. Por su parte, De Ornelas ve con excelentes ojos la posibilidad de dar el salto al fútbol italiano.

No obstante, la operación aún debe superar escollos importantes en los despachos. El HamKam mantiene una postura firme de apostar por su proyección deportiva, existiendo actualmente una diferencia económica considerable entre las pretensiones de la institución escandinava y la propuesta presentada por el cuadro italiano.

Entre Noruega y Venezuela

Nacido en Noruega pero portador de nacionalidad venezolana, la historia formativa de David de Ornelas posee matices muy interesantes.

Su talento llamó la atención en los despachos de la selección nacional, siendo convocado en 2023 y 2024 por Oswaldo Vizcarrondo para integrar los procesos de las categorías Sub-15 y Sub-17 de la Vinotinto.

Sin embargo, el dinamismo de las selecciones europeas entró en escena rápidamente. La federación noruega se adelantó moviendo ficha por el extremo, consolidándolo de inmediato en su estructura formativa con participaciones en las categorías Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19 y Sub-20 del combinado vikingo.

Capaz de desempeñarse con soltura tanto en la banda como lateral o extremo, la polivalencia del criollo es uno de los grandes atractivos que seducen al Cagliari. Con los días contados para que baje el telón del mercado, las próximas horas serán decisivas para definir si el joven talento logra concretar su desembarco en la Serie A.