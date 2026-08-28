Conoce a los 6 venezolanos que estarán presentes en los torneos de la UEFA

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Con los bombos ya definidos tras la celebración de los respectivos sorteos, el mapa de ruta del fútbol europeo ha quedado oficialmente trazado.

A falta de una semana para que baje el telón del mercado de fichajes, el balompié venezolano confirma una destacada representación internacional, con un total de seis jugadores listos para disputar la fase de liga de los torneos de la UEFA (Champions League y Europa League) en la temporada 2026/27.

La vanguardia del talento criollo en la máxima cita continental estará encabezada por Gleiker Mendoza. El extremo defenderá los colores del Shakhtar Donetsk en la Champions, enfrentándose a gigantes del calibre del Real Madrid o el Inter de Milán.

Por su parte, la UEFA Europa League acogerá el grueso de la legión tricolor, con cinco efectivos que ya conocen a sus respectivos rivales de grupo:

Christian Makoun (Levski Sofia)

Luis Balbo (Sturm Graz)

Jon Aramburu y Yangel Herrera (Real Sociedad)

Alejandro Gomes (Olympique Lyon)

¿Cambiará la lista?

A esta selecta lista se le podría sumar próximamente el nombre de Yerwin Sulbarán, cuya inclusión definitiva en la plantilla de la Europa League dependerá de la decisión del cuerpo técnico del RB Salzburg de ascenderlo desde su equipo filial, el FC Liefering.

Las cifras y nombres actuales están sujetos a los movimientos de última hora. Dado que restan pocos días para el cierre definitivo de la ventana de transferencias, el número final de futbolistas criollos en competiciones europeas podría tanto aumentar como disminuir en función de las operaciones que se concreten.

Con la responsabilidad de llevar el tricolor en lo más alto, los embajadores venezolanos se alistan para vivir una campaña continental ilusionante.