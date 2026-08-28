Real Sociedad sortea su grupo en Europa League: estos son los rivales de Yangel Herrera y Aramburu

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La Real Sociedad ya conoce a sus rivales para la Fase de Liga de la UEFA Europa League, en una competición en la que los venezolanos Yangel Herrera y Jon Mikel Aramburu tendrán la oportunidad de medirse a algunos de los clubes más importantes del continente. El conjunto español afrontará un calendario exigente, con ocho compromisos ante equipos de diferentes ligas europeas.

Entre los rivales más destacados aparecen la Juventus de Italia y el Olympique de Lyon de Francia, dos históricos del fútbol europeo. Además, la Real Sociedad se enfrentará al Viktoria Plzeň de República Checa y al Union SG de Bélgica, en partidos que pondrán a prueba la capacidad del conjunto español para competir ante estilos de juego diferentes.

El calendario también incluye duelos contra representantes de Inglaterra, como Bournemouth y Crystal Palace, mientras que completará la fase enfrentando al Torreense de Portugal y al Lillestrøm SK de Noruega. Con este panorama, Herrera y Aramburu tendrán por delante una interesante experiencia internacional, buscando ayudar a la Real Sociedad a avanzar a las siguientes rondas de la Europa League.

Rivales de la Real Sociedad en la Europa League