Europa League: Benfica busca dar el primer paso a la fase final de la clasificación ante Hearts

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El Estádio da Luz abre sus puertas este 6 de agosto para recibir el compromiso de ida de la tercera fase de clasificación de la UEFA Europa League. El SL Benfica portugués inicia su andadura en la eliminatoria con la condición de claro favorito ante un Heart of Midlothian que busca recomponerse tras quedar fuera de la Champions League. El vencedor de la serie sellará su billete a la ronda final del playoff, mientras que el equipo derrotado pasará a disputar la clasificación a la Conference League.

SL Benfica: Eficacia ofensiva y fortaleza como local en la era Marco Silva

Las "Águilas" encararon la ronda previa con firmeza al aplastar al St. Gallen con un marcador global de 6-2. El encuentro de vuelta disputado en la capital portuguesa ofreció una exhibición colectiva con un contundente 5-0, liderado por la actuación estelar del delantero Vangelis Pavlidis, autor de cuatro anotaciones.

Bajo las órdenes del estratega Marco Silva, la escuadra lisboeta busca consolidar la fluidez en el juego posicional y sostener la abrumadora racha que presume en su feudo. El Benfica registra 15 triunfos en sus últimos 16 duelos ante su afición y ha superado la cifra de dos goles anotados en 11 de sus pasados 12 partidos como local, convirtiendo al Estádio da Luz en un feudo sumamente exigente para cualquier visitante.

Heart of Midlothian: Reto defensivo ante una severa sequía en ataque

El subcampeón de la Premiership escocesa afronta un arranque de ciclo accidentado. Tras despedirse de la Champions League al ceder 0-6 en el global frente al Sturm Graz, el proyecto a cargo del técnico Wouter Vrancken lidia con problemas de definición en los metros finales, habiendo culminado sin goles en sus dos compromisos continentales anteriores.

El reto para el cuadro de Edimburgo radicará en resistir la presión alta del rival durante el primer tiempo, etapa en la que ha concedido goles en siete de sus más recientes ocho salidas de su territorio. Con el objetivo de mantenerse vivos de cara al duelo de vuelta en Escocia, los visitantes apostarán por replegarse en bloque bajo para achicar espacios y explotar acciones a balón parado.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Inédito cara a cara: Benfica y Hearts se miden por primera vez en su historia en competencias europeas.

Fortaleza del Benfica en casa: El elenco portugués ha convertido más de 2.5 goles en gran parte de sus recientes presentaciones en Lisboa.

Problemas en ofensiva bética: Hearts no ha logrado anotar en sus últimos dos cotejos continentales.

Predicción de la Redacción de MeridianoBet

La disparidad en el ritmo competitivo, la profundidad de plantilla y el momento futbolístico posicionan al Benfica como claro dominador de las acciones en Lisboa. Se espera un planteamiento volcado al ataque por parte de los locales desde el silbatazo inicial.

Mercado recomendado: Casa marca en ambas partes

Cuota: -205

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González