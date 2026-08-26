¿Peligra el puesto de Aramburu? La Real Sociedad ficha a lateral del Barcelona

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La Real Sociedad ha alcanzado un acuerdo verbal con el Barcelona para hacerse con los servicios del prometedor lateral Héctor Fort, una incorporación que sacude la planificación deportiva y amenaza directamente la continuidad como titular del defensor venezolano Jon Aramburu.

La llegada del español al conjunto donostiarra se ha tasado en una operación cercana a los ocho millones de euros, la cual incluye una cláusula del 50% de una futura venta y una opción de recompra favorable al club azulgrana tasada en 20 millones de euros, garantizando así un control a futuro sobre el desarrollo del jugador.

Aramburu vs Fort

Para Jon Aramburu, el reto no es menor. El Vinotinto viene de firmar un curso en el que superó la barrera de los 3.000 minutos jugados, consolidándose como el dueño absoluto de la banda derecha gracias a su impecable rigor defensivo, aunque con el margen de mejora pendiente en el apartado ofensivo (aportó un solo gol).

Por su parte, Fort destaca por su proyección al ataque y desparpajo ofensivo (registrando tres goles y dos asistencias el curso pasado a pesar de verse cortado por una lesión en el hombro), añadiendo una dosis de competencia directa que elevará la exigencia en los entrenamientos.

¿Cambio de posición?

Ante la llegada de dos perfiles tan marcados y competitivos para un mismo sector del campo, en el entorno txuri-urdin ya se barajan variantes tácticas.

Algunos sectores apuntan a la posibilidad de que el técnico Pellegrino Matarazzo decida implementar un esquema con tres centrales y dos carrileros. Bajo esta pizarra, Aramburu podría readaptarse como componente de la zaga defensiva, mientras que Fort ocuparía la banda con total libertad de recorrido.

La última palabra la tendrá el cuerpo técnico, que deberá gestionar este "bendito problema" para decidir quién se adueña definitivamente de la banda derecha de Anoeta en una temporada llena de altas expectativas.