EFL Cup: Keiber Lamadrid titular en la clasificación del West Ham

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El extremo venezolano Keiber Lamadrid fue uno de los grandes protagonistas criollos de la jornada copera, al sumar su primera titularidad y completar una positiva actuación en el triunfo del West Ham United por 1-4 frente al Southampton, correspondiente a la segunda ronda de la EFL Cup.

El atacante Vinotinto saltó al terreno de juego desde el pitido inicial, manteniéndose sobre el césped durante 60 minutos en los que aportó desequilibrio ofensivo y un valioso sacrificio en la faceta de recuperación.

De acuerdo con las valoraciones de Sofascore, obtuvo una calificación de 6.6, reflejando el equilibrio y la utilidad táctica que aportó al esquema de los "Hammers". En la faceta ofensiva registró un 95% de acierto en los pases, dos regates completados y un remate.

Lamadrid vs Southampton

Compromiso defensivo total

No obstante, más allá de su vocación natural por las bandas, el rendimiento del criollo se vio complementado por una gran labor sin balón. Es importante mencionar, que durante la pretemporada sufrió una lesión en la rodilla y ahora está preparado para ganarse el puesto.

En total, sumó tres contribuciones defensivas, cinco duelos al suelo ganados y cinco recuperaciones, evidenciando la versatilidad y el compromiso físico necesarios para convencer al cuerpo técnico liderado por Nuno Espírito Santo en el exigente balompié británico.

Con minutos de calidad y actuaciones que reafirman su crecimiento profesional, Keiber Lamadrid continúa consolidando su presencia en el fútbol inglés y levantando la mano en la órbita internacional de la Vinotinto.