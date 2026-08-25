Este equipo europeo se pelea por el fichaje de Kevin Kelsy

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El mercado de fichajes se encuentra en su recta más caliente y las oficinas del Rangers no escatiman esfuerzos. El conjunto escocés mantiene firme su interés y no ha renunciado a la contratación del delantero venezolano Kevin Kelsy, ficha actual del Portland Timbers de la Major League Soccer.

El entrenador del "Gers", Derek McInnes, ha manifestado de forma reiterada la necesidad imperiosa de incorporar un nuevo delantero y un defensa central antes de que baje el telón de la ventana de transferencias. Ante este escenario, el nombre de Kelsy encaja a la perfección en el perfil ofensivo que busca el estratega.

Por su parte, la voluntad del artillero criollo de 22 años juega un papel fundamental en la operación. El deseo del atacante de la Vinotinto es volver a Europa, contando ya con el visto bueno para enfundarse la camiseta del histórico club de Glasgow.

Continúan las negociaciones

A pesar de que existe un sector de pesimismo en el entorno sobre la culminación exitosa de la operación debido al poco tiempo restante, las conversaciones entre ambas directivas continúan abiertas. El principal escollo que frena el acuerdo definitivo radica en las cuotas y la tasación final del traspaso.

Mientras el club estadounidense se mantiene firme en su pretensión de percibir 12 millones de dólares por la ficha del goleador, la oferta presentada por el cuadro escocés ronda actualmente los 10 millones de dólares.

Con un registro sobresaliente en lo que va de temporada en Estados Unidos, donde acumula 10 goles y tres asistencias, Kevin Kelsy se mantiene en el centro de atención mediática, a la espera de que los clubes logren acercar posturas antes del cierre definitivo del mercado.