Nueva oferta: ¿Kevin Kelsy volverá al fútbol europeo?

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El rendimiento estelar de Kevin Kelsy en la presente temporada con los Portland Timbers no ha pasado desapercibido en el fútbol europeo. Según reportes del Daily Record, el Rangers FC de Escocia ha presentado una oferta formal que ronda los 10 millones de dólares por los servicios del ariete venezolano.

A pesar del contundente interés del histórico club escocés, fuentes cercanas a la negociación indican que el equipo estadounidense no tiene intenciones de vender a su estrella en este momento.

Por su parte, el jugador mantiene un enfoque absoluto en su presente en la MLS y no está presionando para forzar una salida de la institución estadounidense. Además, actualmente vive un momento dulce con 10 goles y tres asistencias entre todas las competiciones, siendo una de sus mejores campañas en Estados Unidos.

¿Segunda etapa en Europa?

Es importante mencionar, que el experto en fichajes Tom Bogert ha señalado que el Rangers no es el único club interesado en Kevin Kelsy. Su capacidad goleadora y versatilidad lo han posicionado como uno de los objetivos más atractivos para diversas instituciones europeas en este mercado.

De concretarse un hipotético traspaso, esta sería la segunda experiencia del joven criollo en el continente europeo tras su paso previo por el Shakhtar Donetsk.

Durante su estadía en Ucrania, el delantero dejó huella al disputar 37 compromisos, registrar nueve goles y tres asistencias, destacándose además con anotaciones en competiciones de élite como la UEFA Champions League y la UEFA Europa League.