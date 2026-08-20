¡Doblete! Hijo de leyenda Vinotinto se luce con el Inter Miami

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En una nueva jornada de la MLS Next Pro, el joven delantero Diego Rey se consolidó como la gran figura del encuentro en la victoria por 4-2 del Inter Miami II frente al New England Revolution II, firmando una presentación impresionante.

El atacante criollo de 20 años, disputó 69 minutos en los que se convirtió en un dolor de cabeza constante para la zaga rival. Su inagotable movilidad y visión de juego le permitieron despacharse con un valioso doblete y repartir una asistencia, jugadas determinantes para inclinar la balanza a favor de la filial del conjunto de Florida.

Dichas conquistas representan las primeras anotaciones oficiales del ariete en la presente temporada de la MLS Next Pro, registro que no hace más que premiar su constancia en los entrenamientos y augurar un futuro prometedor de cara a las próximas fechas del campeonato.

El peso de la leyenda

Es inevitable que los focos y las expectativas del público y la prensa especializada estén constantemente posados sobre él. Diego es hijo de José Manuel Rey, uno de los defensores más emblemáticos y respetados en la historia de la selección de Venezuela, cuyo legado en la Vinotinto es imborrable.

Cargar con un apellido de tanto peso en el deporte rey suele representar una presión añadida para cualquier promesa; sin embargo, Diego Rey quiere dejar en claro que con carácter, goles y actuaciones estelares, puede sobreponerse y escribir su propio legado en el fútbol.

Así como él, hay muchos hijos de Vinotintos que buscan destacar y evitar comparaciones, como Juan Arango Tortolero, Alejandro Cichero Jr., David de Ornelas. Solo el tiempo dirá si lograrán alcanzar su máximo potencial y mantenerse en la élite del fútbol.