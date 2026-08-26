¡Llegan a un acuerdo! Kevin Kelsy está listo para volver Europa

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Tras intensas semanas de conversaciones, el Portland Timbers ha aceptado la oferta para vender a Kevin Kelsy a Europa. El delantero venezolano está en las etapas finales de las negociaciones para estampar su firma y convertirse en nuevo jugador del Rangers.

El conjunto escocés elevó su postura con una propuesta económica contundente que convenció a la directiva del Portland. En total, la transferencia asciende a 13 millones de dólares, complementada con variables por objetivos y un porcentaje estipulado de una futura venta.

El acuerdo total podría quedar sellado en el transcurso de los próximos días, coincidiendo con un momento cumbre para la institución británica.

Los "Gers" están muy cerca de certificar su clasificación a la fase de liga de la UEFA Conference League, un objetivo que quedará asegurado si logran mantener su ventaja (0-1) en el partido de vuelta de los play-offs frente al Jablonec.

Fichaje de récord

La magnitud de la inversión refleja la enorme confianza que el cuerpo técnico y la gerencia deportiva del Rangers depositan en las capacidades del ariete criollo, cuya explosión goleadora y rendimiento en la MLS levantaron el interés de múltiples ojeadores del viejo continente.

De concretarse oficialmente la operación en los términos acordados, Kevin Kelsy se convertirá de inmediato en el segundo fichaje más caro en la historia del conjunto europeo, siendo únicamente superado por Tore André Flo, quien arribó procedente del Chelsea a cambio de 12 millones de libras en el año 2000.

Con el visto bueno del jugador y el deseo manifiesto de retornar a Europa, el delantero de la Vinotinto se alista para dar un salto en su carrera deportiva y asumir el reto de brillar en Ibrox Park.